Эктор Хименес-Браво рассказал, как однажды проиграл в карты всю зарплату

Ресторатор рассказал, что будучи подростком решил приумножить свою вторую в жизни в зарплату, сыграв в карты.

“Я подумал: моя зарплата будет в два или три раза больше. Но после десяти минут у меня не было ни одной копейки. Помню этот момент: у меня нет денег ни на что. Это был шок для меня”, – сказал он.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

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