 

Россиян предупредили о подорожании табачных изделий

27.06.2021, 17:00, Новости дня
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С 1 июля табачные изделия в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля, также из продажи должен исчезнуть немаркированный альтернативный табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна и т.п.).

Как объясняет «Российская газета», единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует уже с 1 апреля 2021 года, но рознице было разрешено до 1 июля продавать остатки дешевле, если товар был закуплен до момента установления ЕМРЦ.

Уточняется, что ЕМРЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тысячу штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. В 2021 году акцизы на табачную продукцию выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

Предполагается, что ЕМРЦ и маркировка должны сократить долю контрафактной продукции на рынке табака.

Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий действующие в отношении обычной табачной продукции ограничения, на вейпы, кальяны и снюсы.

В 2019 году на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции, предусматривающей снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.



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