Стартовал посвященный Дню молодежи онлайн-тур «Это Россия»

В воскресенье начался онлайн-тур «Это Россия», посвященный Дню молодежи, в ходе тура участники проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Организаторами тура выступили всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» – проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие стартовало в официальном сообществе платформы «Россия – страна возможностей» в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Онлайн-тур проходит при поддержке Росмолодежи, Ростуризма, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Открыл мероприятие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, он поздравил всех с Днем молодежи и поделился программой онлайн-тура.

«Сегодня мы отмечаем День молодежи. И я хотел бы поздравить всех молодых людей нашей большой страны. Вас очень-очень много. Вы амбициозны, талантливы и полны сил. Вы знаете то, что нам, старшим, иногда неподвластно. И это очень здорово – мы можем многому научиться у вас. Ребята, я каждый день вижу примеры того, какие вы крутые. Поздравляю вас с вашим праздником! В День молодежи мы решили рассказать о самых ярких и интересных локациях нашей страны, ведь РФ богата местами, которые завораживают своей красотой и навсегда остаются в памяти. Тур по стране в онлайн-формате проведут тревел-блогеры, участники конкурсов нашей платформы, партнеры и наставники проектов. Каждый из них связан с индустрией туризма, и им действительно есть что рассказать и показать», – отметил он.

Также Алексей Комиссаров объявил о программе для путешествий для участников проектов платформы: «Сейчас лето, и многие студенты ушли на каникулы, а молодые специалисты планируют свои отпуска. В связи с этим совместно с Ростуризмом и Росмолодежью мы подготовили бонусы для участников проектов платформы «Россия – страна возможностей». Участники будут получать в подарок путевки для трех категорий поездок: авторские туры, недельные поездки, туры на выходные. Каждый продукт будет наполнен не только туристическими и развлекательными, но и образовательно-познавательными активностями от платформы «Россия – страна возможностей» и общества «Знание».

Первым гостем телемоста стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, он рассказал о главных местах и событиях Калининграда, которые стоит посетить летом.

«Поздравляю с Днем молодежи из Светлогорска, Калининградской области. Я приглашаю всех зрителей, участников платформы «Россия – страна возможностей» в Калининградскую область, тем более, наверняка, у всех уже закончилась учеба и есть возможность немного отдохнуть. Мы гостеприимно принимаем людей со всей страны, до Калининграда легко можно добраться из Москвы, из Санкт-Петербурга и других городов. Многое в нашем регионе делается для развития туристской инфраструктуры, спорта. Сейчас заканчивается строительство большой велодорожки на побережье Балтийского моря. Если кто не знал, мы также развиваем серфинг и Калининград, пожалуй, лучшее место в РФ для начинающих серферов. Ну и конечно, туристов привлекает уникальное историческое наследие самого западного региона страны, возможность послушать крупнейший органный комплекс России, прикоснуться к истории земли, которая когда-то была Восточной Пруссией. Очень много нового строится и делается, скоро у нас пройдет фестиваль КиВиН, суперкубок Зенит-Локомотив, фестиваль «Калининград сити джаз», этим летом будет что посмотреть и культурно обогатиться. Всем ждем в гости», – сказал Алиханов.

Зрителей трансляции ждут выступления руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, заместителя генерального директора проектного офиса по туризму и гостеприимству города Москвы Марии Киселевой и многих других. В программе онлайн-тура также запланированы прямые включения из Ростова-на-Дону, озера Байкал, Камчатки, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Шерегеша, Нижнего Новгорода, Северной Осетии-Алании и Владивостока, а также множество других активностей. В рамках онлайн-тура российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Алексей Немов проведет для зрителей спортивную зарядку.