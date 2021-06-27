Осужденные женщины умерли в канализации в колонии в Ивановской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В колонии ИК-3 в Ивановской области две осужденные женщины скончались при очистке канализационного колодца, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел 26 июня, две осужденные женщины выполняли свои трудовые обязанности по очистке канализационных каналов колодца в колонии, в ходе работ в колодце выделилось неустановленное вещество, сообщается на сайте ведомства.
«Осужденные, а также пытавшиеся им помочь выбраться из колодца еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны отравились неизвестным веществом. В результате чего двое осужденных скончались на месте, а двое других лиц, оказавших им помощь, госпитализированы в больницы», – указали в СК.
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Следователи проводят следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Смотреть комментарии → Комментариев нет