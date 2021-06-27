 

Осужденные женщины умерли в канализации в колонии в Ивановской области

27.06.2021, 17:00, Новости дня
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В колонии ИК-3 в Ивановской области две осужденные женщины скончались при очистке канализационного колодца, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел 26 июня, две осужденные женщины выполняли свои трудовые обязанности по очистке канализационных каналов колодца в колонии, в ходе работ в колодце выделилось неустановленное вещество, сообщается на сайте ведомства.

«Осужденные, а также пытавшиеся им помочь выбраться из колодца еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны отравились неизвестным веществом. В результате чего двое осужденных скончались на месте, а двое других лиц, оказавших им помощь, госпитализированы в больницы», – указали в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Следователи проводят следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.



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