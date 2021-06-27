Для снятия макияжа можно сделать многоразовые диски. Это удобно и очень экономно

Ограничение потребления пластика и другого сырья сейчас является хорошей тенденцией в мире косметики. Бренды ищут решения, позволяющие минимизировать отходы и распространять экологически чистый подход к красоте. В последнее время все чаще говорят о замене одноразовых ватных дисков на те, которые можно использовать повторно. Они изготавливаются из бамбуковых волокон или органического хлопка, и их можно использовать повторно после стирки.

Интересно, что 1 многоразовый диск соответствует расходу около 100 обычных салфеток для макияжа. Переходя на такой экологический продукт, мы не только производим меньше отходов, но и экономим. Рассмотрим, как их сшить своими руками и как ими пользоваться.

Какая ткань подойдет для многоразовых салфеток для макияжа

Прежде чем приступить к шитью, выберите подходящий материал. Поскольку вы будете использовать диски на лице, подойдет только очень нежная ткань. Для этих целей можете взять материал для детских полотенец. Если же она окажется для вас слишком жесткой, воспользуйтесь старой хлопковой футболкой, ткань которой намного мягче. Это отличный способ переработать одежду, которой вы не пользовались.

Если вы решите купить ткань, выбирайте органический хлопок. Будьте осторожны при выборе материала с принтом – он может быть царапающим.

Диски для снятия макияжа своими руками

Вам понадобятся:

ткань из органического хлопка (подойдут старые футболки);нить под цвет вашей ткани;компакт-диск; карандаш для ткани;несколько булавок;ножницы;швейная машина.

Как их изготовить:

Подготовьте материал, нарезав из него квадраты со стороной 15 см. Отрежьте столько кусочков, сколько хотите изготовить дисков, помните, что вам понадобятся по две части ткани для каждого изделия.Возьмите компакт-диск и обведите форму на обратной стороне одного квадрата. Поместите два квадрата друг на друга изнаночной стороной и сколите их булавками. Сшейте их маленькими зигзагообразными стежками по круговой линии. Оставьте не зашитый зазор в 4-5 см.Вырежьте круг, оставив припуск в 0,5 см от шва. Переверните подушку, чтобы она была правой стороной наружу. Загните бока вдоль проема внутрь и заколите булавками. Сделайте верхний шов по всему диску на расстоянии 0,5 см от края. Изделие готово.Сшейте столько дисков, сколько вам нужно.

Как стирать самодельные салфетки

После использования дисков, положите их в сетчатый мешок для белья. Сумку переместите в стиральную машину со светлыми вещами и стирайте их в теплой воде.

Если останется какое-то пятно от макияжа, замочите их на ночь в воде с мылом. Лучше не использовать отбеливатель или кондиционер для белья.

Применение сетчатого мешка при стирке упрощает задачу, вам не нужно копаться в куче белья, чтобы найти чистые диски для снятия макияжа. Сетчатый мешок вы также можете сшить самостоятельно.

Как использовать многоразовые салфетки для макияжа

Многоразовые диски впитывают больше средства для снятия макияжа, чем одноразовые. Итак, чтобы не переводить слишком много продукта, сначала смочите салфетку под водой и отожмите ее. Затем нанесите средство на влажный диск. Это процедура отлично работает и помогает предотвратить впитывание тканью всего средства для снятия макияжа. Проведите самодельной салфеткой по лицу, чтобы снять косметику с кожи.

Использование многоразовых косметических салфеток имеет множество преимуществ и становится все более популярным. Так вы не только делаете добрые дела для окружающей среды, вы также вносите свой вклад в развитие позитивного движения за нулевые отходы. Кроме того, это еще и большая экономия. Многоразовые диски прослужат много месяцев. Вскоре большинство женщин перейдут с одноразовых на многоразовые диски для снятия макияжа.