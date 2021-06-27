На раковине можно приготовить ужин на всю семью: необычная идея для мангала (фото)

Если после ремонта у вас осталась старая металлическая мойка с крылом, не выкидывайте ее. Из нее на загородном участке можно сделать многофункциональную печку, включающую в себя мангал и варочную поверхность. Изготовление печки займет буквально полчаса. В последующем же она может прослужить не один год.

Что потребуется

Для изготовления такой печки, помимо самой раковины с крылом, будут нужны:

старые кирпичи;рулетка или длинная линейка.

Разметка

В первую очередь определитесь с местом расположения печки на участке. Выбранное место должно быть ровным. Также при выборе места сборки печки стоит соблюсти все нормы противопожарной безопасности. Не забывайте, что за нарушение таких правил в наше время предусмотрены штрафы.

Положите приготовленную для изготовления печки раковину с крылом перед собой. Возьмите линейку и измерьте ее ширину между крайними бортиками. Измерьте также длину раковины. Возьмите любой прут и начертите на земле два отрезка. Длина отрезков должна быть равна длине раковины, а расстояние между ними — ширине.

Можно также использовать более простой способ разметки. Переверните раковину вверх ногами. Положите ее на землю и придавите сверху. Крайние бортики раковины сами сделают нужную разметку на земле.

Сборка стенок

Возьмите старые кирпичи. Выложите первый ряд стенки печки по одной из прочерченных линий. Помимо целых кирпичей вам, скорее всего, понадобятся отбитые обломки. Цементный раствор при изготовлении печки использовать необязательно. Просто укладывайте кирпичи на расстоянии примерно в 1 см друг от друга.

Можно, конечно, уложить кирпичи и на раствор. В этом случае вместо бетонной смеси лучше использовать глиняную с добавлением соли и цемента. Обычный бетонный раствор из-за высоких температур в последующем растрескается.

В любом случае и без раствора печка в последующем прослужит долго. Второй ряд кирпичей укладывайте со смещением, чтобы сделать перевязку швов. То есть собирайте стенку так же, как делают обычную кирпичную кладку. Уложите таким образом 4 ряда. Точно так же соберите вторую стенку.

Делаем печку

После того как стенки будут сложены, работу по изготовлению печки, в принципе, можно считать законченной. Все, что вам нужно сделать дальше — это положить на стенки саму мойку. Чтобы она держалась надежнее, уложите по ее краям по длине в ряд кирпичи (с обеих сторон). Также выложите торцевую стенку печки, используя несколько кирпичей. Кирпичи выкладывайте не до самого верха. Двух рядов будет достаточно. Отверстие раковины закройте металлической сеткой, чтобы в него не проваливались угли.

Использование печки

Уложив дрова в саму раковину и дождавшись их прогорания, на углях, в последующем можно будет жарить шашлыки на шампурах. Разумеется, можно использовать для жарки мяса, грибов или курицы над раковиной и металлическую барбекюшницу.

Сжигая дрова, уложенные со стороны торцевой стенки внутрь печки, крыло раковины можно использовать в качестве варочной поверхности. При желании на разогретом снизу крыле можно пожарить сосиски или сардельки. Также на крыло можно поставить кастрюлю, в которой сварить суп или, к примеру, что-то потушить.