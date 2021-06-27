 

Индийские учёные нашли у летучих мышей вирус, смертельно опасный для людей

27.06.2021, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Индийские учёные, представляющие Национальный институт вирусологии в штате Махараштра, нашли у летучих мышей вирус, вызывающий летальные исходы. Отмечено, что он – один из самых опасных в мире.
Зачастую рассматриваемый вирус выявляется у летучих лисиц и мышей, однако инфекция может передаться и человеку, если, к примеру, на фрукт или овощ попадёт слюна заражённого животного. Вирусологи объяснили, что вероятность инфицирования высока, поскольку представители отряда рукокрылых живут рядом с людьми.

К слову, сейчас в Индии сложилась непростая ситуация из-за коронавирусной пандемии. Против нового вируса пока не изобрели ни вакцин, ни медицинских препаратов, а поэтому уровень летальных исходов составляет от 40 до 75 процентов, передаёт «Слово и Дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Мнение: Сговорились?

03.04 / Мнение: Затык так и не преодолен

11.09 / Мнение: Дорогой Фейгина

01.11 / В Санкт-Петербурге пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья

21.10 / Остров сокровищ

31.05 / «Как меня убивали»

06.04 / Участники проектов “Россия – страна возможностей” верят в самореализацию на родине

01.07 / Эксперты: Практически половина случаев коронавируса может протекать бессимптомно

24.09 / Мнение: Письмо: “Отношения были хорошие”

03.08 / Брат Меган Маркл: “Наш отец потерял надежду помириться с ней”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика