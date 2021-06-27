Индийские учёные нашли у летучих мышей вирус, смертельно опасный для людей

Индийские учёные, представляющие Национальный институт вирусологии в штате Махараштра, нашли у летучих мышей вирус, вызывающий летальные исходы. Отмечено, что он – один из самых опасных в мире.

Зачастую рассматриваемый вирус выявляется у летучих лисиц и мышей, однако инфекция может передаться и человеку, если, к примеру, на фрукт или овощ попадёт слюна заражённого животного. Вирусологи объяснили, что вероятность инфицирования высока, поскольку представители отряда рукокрылых живут рядом с людьми.

К слову, сейчас в Индии сложилась непростая ситуация из-за коронавирусной пандемии. Против нового вируса пока не изобрели ни вакцин, ни медицинских препаратов, а поэтому уровень летальных исходов составляет от 40 до 75 процентов, передаёт «Слово и Дело».