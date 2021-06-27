 

Эксперты объяснили различия уханьского, британского и индийского штаммов коронавируса

27.06.2021, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты объяснили, чем отличаются между собой разные штаммы Covid-19. Как оказалось, различия уханьского, британского и индийского видов коронавируса имеют большое значение для их лечения.
С момента первого появления Covid-19 охватил всю планету и мутировал во множество разнообразных форм. Все они остаются заразными и опасными для человека, однако самыми распространенными остаются три штамма коронавируса. Их называют в соответствии с местом их обнаружения: китайским, или уханьским, британским и индийским, который также фигурирует в отчётах медицинской статистики, как “дельта”. Сейчас в РФ почти каждый 9 из 10 пациентов обращается за помощью именно с последним типом недуга.

Эксперты микробиологи объяснили, в чем состоят главные отличия видов этого заболевания. Так, впервые Covid-19 был обнаружен в китайском городе Ухане. Он представляет собой острую респираторную вирусную инфекцию, похожую на ОРВИ, но протекающую в более тяжёлой форме. В этом случае патогены проникают в организм через носоглотку, а также слизистые глаз. Достигнув лёгких, вирус вызывает обширное воспаление. К симптомам уханьского коронавируса относятся сухой кашель, утомляемость и повышение температуры. Также он проявляется в потере вкуса и обоняния, ринорее, конъюнктивите, болях в горле и головных болях, головокружении. У пожилых людей уханьский штамм иногда провоцировал инсульт и поражения мозга.

Британский вид впервые зарегистрирован весной текущего года, он более заразен. Если китайский штамм не представлял большой опасности для молодежи и детей, а само заболевание у них протекало часто бессимптомно, то здесь картина совсем другая. Перед этим заболеванием оказались бессильны все возрастные группы, кроме того, в этом случае нечувствительность к запахам и вкусам отмечалась чаще. К ней добавились боли в грудной клетке, кашель и першение в горле, температура и затруднение дыхания. Ещё одним отличием стало поражение желудочно-кишечного тракта.

Самый молодой штамм, индийский вирус, или “дельта”, в Россию пришел в мае. От своих “собратьев” он отличается сверхкоротким периодом заражения, попадая в организм молниеносно. При этом он поражает сразу и органы дыхания, и ЖКТ, что намного тяжелее для пациентов. Кроме того, он плохо поддается лечению из-за устойчивости к антителам. Первыми признаками, по которым можно определить инфицирование, являются расстройства желудка и кишечника, понос, сильные боли и рвота, продолжающиеся несколько дней. Затем проявляются симптомы воспаления лёгких, возникает повышенная опасность тромбозов. Штамм быстро развивается и приводит к гибели пациентов. Поэтому при первом же подозрении на коронавирус следует немедленно обращаться к врачу.

Источник: nevnov.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.12 / Тур завершен: Кейт Миддлтон и принц Уильям воссоединились с Елизаветой II и принцем Чарльзом в Виндзоре

16.10 / В Самарской области в детсаду ребенок умер, подавившись конструктором

08.11 / Мнение: Герои нашего времени

19.04 / Женщина на миллион – Личное мнение

18.09 / Ученые предложили использовать окурки при производстве кирпичей

05.08 / «Это похоже на лесной пожар»: ученые отказываются от прогнозов «второй волны» COVID-19

21.07 / Мнение: Волшебная таблетка

19.09 / Мнение: Письмо: “Два рапана тянули полгода одеяла каждый на себя”

03.08 / Джиган отметил 35-летие с Оксаной Самойловой и детьми на вечеринке в Москве

03.02 / Ученые объяснили парадокс ожирения при панкреатите

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика