Эксперты объяснили различия уханьского, британского и индийского штаммов коронавируса

Эксперты объяснили, чем отличаются между собой разные штаммы Covid-19. Как оказалось, различия уханьского, британского и индийского видов коронавируса имеют большое значение для их лечения.

С момента первого появления Covid-19 охватил всю планету и мутировал во множество разнообразных форм. Все они остаются заразными и опасными для человека, однако самыми распространенными остаются три штамма коронавируса. Их называют в соответствии с местом их обнаружения: китайским, или уханьским, британским и индийским, который также фигурирует в отчётах медицинской статистики, как “дельта”. Сейчас в РФ почти каждый 9 из 10 пациентов обращается за помощью именно с последним типом недуга.

Эксперты микробиологи объяснили, в чем состоят главные отличия видов этого заболевания. Так, впервые Covid-19 был обнаружен в китайском городе Ухане. Он представляет собой острую респираторную вирусную инфекцию, похожую на ОРВИ, но протекающую в более тяжёлой форме. В этом случае патогены проникают в организм через носоглотку, а также слизистые глаз. Достигнув лёгких, вирус вызывает обширное воспаление. К симптомам уханьского коронавируса относятся сухой кашель, утомляемость и повышение температуры. Также он проявляется в потере вкуса и обоняния, ринорее, конъюнктивите, болях в горле и головных болях, головокружении. У пожилых людей уханьский штамм иногда провоцировал инсульт и поражения мозга.

Британский вид впервые зарегистрирован весной текущего года, он более заразен. Если китайский штамм не представлял большой опасности для молодежи и детей, а само заболевание у них протекало часто бессимптомно, то здесь картина совсем другая. Перед этим заболеванием оказались бессильны все возрастные группы, кроме того, в этом случае нечувствительность к запахам и вкусам отмечалась чаще. К ней добавились боли в грудной клетке, кашель и першение в горле, температура и затруднение дыхания. Ещё одним отличием стало поражение желудочно-кишечного тракта.

Самый молодой штамм, индийский вирус, или “дельта”, в Россию пришел в мае. От своих “собратьев” он отличается сверхкоротким периодом заражения, попадая в организм молниеносно. При этом он поражает сразу и органы дыхания, и ЖКТ, что намного тяжелее для пациентов. Кроме того, он плохо поддается лечению из-за устойчивости к антителам. Первыми признаками, по которым можно определить инфицирование, являются расстройства желудка и кишечника, понос, сильные боли и рвота, продолжающиеся несколько дней. Затем проявляются симптомы воспаления лёгких, возникает повышенная опасность тромбозов. Штамм быстро развивается и приводит к гибели пациентов. Поэтому при первом же подозрении на коронавирус следует немедленно обращаться к врачу.

Источник: nevnov.ru