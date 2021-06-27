Мария Аронова отреагировала на скандал вокруг постановки с участием Ольги Бузовой

Комментарий по поводу скандала, который разразился после новости об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа, дала актриса Мария Аронова. По ее словам, все произошедшее «поющая телеведущая» может воспринять как «подставу».

Мария Аронова призналась, что она не знакома лично с Ольгой Бузовой. Спектакль «Чудесный грузин», в который пригласили звезду шоу-бизнеса, внезапно стал объектом критики как коллег, так и зрителей. Как отметила 49-летняя актриса, с помощью знаменитого и раскрученного имени удалось «зазвать людей в театр». По поводу того, оскорбляет ли этот факт чувства других артистов, Мария Аронова ответить не может. Сначала, как считает народная артистка России, нужно понять, достойный ли партнер Ольга Бузова на сцене МХАТа.

Как пишет издание «Слово и Дело», актриса допускает, что появление певицы в театре было специально продумано для привлечения публики. Если Ольга Бузова действительно обделена актерским талантом, то коллеги действительно могли оскорбиться решением, принятым режиссером.