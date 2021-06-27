Минкульт Украины по решению СБУ исключил Киркорова из черного списка

Решение об исключении Киркорова министерство приняло на основании соответствующего письма СБУ. Спецслужба попросила отозвать свое предыдущее письмо о включении россиянина в черный список.

При этом ни в одном из писем к Минкульту СБУ не объяснила своего решения – ни по поводу внесения Киркорова, ни по поводу его исключения.

В Минкульте отметили, что в вопросе включения или исключения людей из черного списка ведомство выполняет только административное техническое действие по публикации соответствующей информации. Само решение принимают компетентные органы, в данном случае – СБУ.

Контекст:

23 июня стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым “российским” и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров называл включение “глупостью”, которая только делает его популярнее.

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский черный список артистов, то он будет этим гордиться.

В начале 2021 года миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями оккупированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.

Артист говорил в январе, что последние семь лет не может въезжать на территорию Украины, хотя в списке деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, его до сих пор не было.

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