В Минздраве Украины рассказали подробности запуска международных сертификатов вакцинации против COVID-19

“Мы планируем в следующем месяце запускать через приложение “Дія” именно выдачу сертификата для людей, которые получили две дозы вакцины. Я вчера получил вторую, протестировал выдачу международного свидетельства на себе, причем делал это в разных местах, чтобы проверить, как это работает. Неплохо работает”, – сказал он.

Кучер сообщил, что приложение “Дія” синхронизируют с системой E-Health: когда пользователь сделает запрос на получение такого сертификата, автоматически “подтянутся” данные из E-Health.

“Для путешествий в страны ЕС вы пограничнику на границе должны показать QR-код, он его тем или иным способом просканирует и будет видеть, что этот человек имеет прививку и это подтверждено государством”, – сказал замминистра.

Он сообщил, что на первом этапе будут внедрены сертификаты для тех, кто прошел полный курс вакцинации, но параллельно продолжится разработка сертификата, который будет отображать, болел ли человек COVID-19, а также результаты тестирования на коронавирус.

“С ЕС будет договоренность, мы во всех рабочих группах, мы уже даже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, мы протестировали некоторые вещи. Но с Израилем, США и другими странами, которые не в ЕС, нужно будет договариваться отдельно. И этот процесс уже идет, этим занимается МИД. Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе. Там есть три срока. На следующей неделе уже будет финализирован нормативный документ, который это будет регулировать. Чтобы не было никаких спекуляций, то мы поговорим об этом уже во вторник”, – сказал замминистра.

Контекст:

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. 19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Сообщалось, что документ должен облегчить поездки. В частности, его владелец может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС.

9 июня Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. Семь стран ЕС – Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия – уже выдают цифровые COVID-сертификаты в тестовом режиме.

Запуск паспортов вакцинации от коронавируса в Украине планируется 1 июля, сообщали в Минцифры. В Минздраве рассказывали, что COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале “Дія”.

По информации Министерства цифровой трансформации, Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить COVID-сертификаты для путешествий в приложении “Дія”. Ожидается, что в ближайшее время украинский COVID-сертификат проверят на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически относятся к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 27 июня в Украине первую прививку от коронавируса получили почти 1,9 млн человек, а вторую – 572,3 тыс. украинцев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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