В Чехии призвали к прагматичным отношениям с Россией

Российско-чешские отношения должны строиться на взаимном уважении и быть прагматичными, сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер. Решение о том, в каком направлении эти отношения будут развиваться, на мой взгляд, должен принять уже следующий состав правительства (утвержденный по итогам парламентских выборов 8-9 октября этого года)», – сказал Кулганек, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что одной из предпосылок для диалога между Москвой и Прагой должно быть исключение Чехии из списка недружественных стран.

На данный момент, указал министр, стороны ведут дебаты административно-технического характера после резкого сокращения численности персонала посольства РФ в Праге и посольства Чехии в Москве.

В воскресенье премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.