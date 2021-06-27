 

Политолог Болкунец: Лукашенко дан сигнал к капитуляции

27.06.2021, 16:00, Разное
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По мнению белорусского политолога Дмитрия Болкунца, этот пакет санкций — самый жесткий из тех, что были уже введены Евросоюзом против Белоруссии. В нем есть “некоторые изъятия” по нефтяному и калийному сектору, благодаря которым режим Александра Лукашенко сможет частично обойти санкции. Однако, если ЕС в этот раз намерен не “просто пошуметь”, а решить все вопросы, эти лазейки скоро закроют.

Эксперт отметил, что рассматривает новые санкции как четкий сигнал Европы, показывающий стремление Европы заставить Лукашенко капитулировать. Они, как и санкции введенные ранее, наносят существенный урон режиму действующего белорусского президента. По оценкам политолога и ряда других экспертов, в случае, если санкции будут работать без каких-либо изъятий, то потери режима Лукашенко могут вырасти до 10 миллиардов долларов ежегодно.

Кроме того, важным звонком для политической и бизнес элиты, но уже в России стали санкции в отношении российского гражданина Михаила Гуцериева. Это, по мнению Болкунца, сигнал о том, что с Александром Лукашенко никаких дел иметь нельзя. По словам политолога, даже фотография в одном зале с белорусским президентом может стать для Евросоюза поводом добавить того или иного российского политика или предпринимателя в санкционный список.



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