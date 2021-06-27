Эсминец США Ross вошел в порт Одессы

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27.06.2021, 15:36, Новости дня
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Американский эсминец Ross вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021.

«Ross ВМС США прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze 2021. Это 21-й этап учений, в котором более 30 стран объединятся для обучения совместимости в Черном море», – передает сообщение, опубликованное в Twitter учений, ТАСС.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ контролирует действия ракетоносного эсминца США Ross.

Напомним, 26 июня в Черное море зашел американский ракетный эсминец Ross. Он примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021.



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