Дочь Анастасии Заворотнюк о состоянии введенной в кому МакSим: «Очень страшно»

Дочь Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком мозга, высказалась о состоянии введенной в кому МакSим. Соответствующий пост модель разместила в Instagram Stories.

Анна Заворотнюк любит общаться с поклонниками. Сегодня ей захотелось устроить «Вопрос-Ответ». Подписчики поинтересовались, что слышала знаменитость о состоянии Марины Максимовой, подключенной к аппарату ИВЛ из-за пневмонии.



Изображение взято с: Instagram.com @anna_zavorotnyuk

«Очень страшно. Я желаю Марине наискорейшего выздоровления. Надеюсь, ее молодой организм со всем справится. Молюсь, чтобы все было хорошо», – написала блогер.

МакSим попала в больницу с 40-процентным поражением легких. После введения артистки в кому стали появляться пугающие слухи о ее состоянии. Прошла информация, что процент поражения вырос до 75%. Слухи настолько противоречивые, что PR-директор исполнительницы Яна Богушевская призвала не паниковать и дождаться официальной информации. Она лично сделает заявление, как только что-то прояснится.

Источник: riafan.ru