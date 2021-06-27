 

Дочь Анастасии Заворотнюк о состоянии введенной в кому МакSим: «Очень страшно»

27.06.2021, 15:14, Разное
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Дочь Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком мозга, высказалась о состоянии введенной в кому МакSим. Соответствующий пост модель разместила в Instagram Stories.
Анна Заворотнюк любит общаться с поклонниками. Сегодня ей захотелось устроить «Вопрос-Ответ». Подписчики поинтересовались, что слышала знаменитость о состоянии Марины Максимовой, подключенной к аппарату ИВЛ из-за пневмонии.

Изображение взято с: Instagram.com @anna_zavorotnyuk
«Очень страшно. Я желаю Марине наискорейшего выздоровления. Надеюсь, ее молодой организм со всем справится. Молюсь, чтобы все было хорошо», – написала блогер.
МакSим попала в больницу с 40-процентным поражением легких. После введения артистки в кому стали появляться пугающие слухи о ее состоянии. Прошла информация, что процент поражения вырос до 75%. Слухи настолько противоречивые, что PR-директор исполнительницы Яна Богушевская призвала не паниковать и дождаться официальной информации. Она лично сделает заявление, как только что-то прояснится.

Источник: riafan.ru



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