 

В Одессе задержан подозреваемый в краже, который сбежал из-под конвоя

27.06.2021, 15:12, Новости дня
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“Горожанина 1985 года рождения разоблачили на днях в одном из офисных помещений, куда он проник по компьютерную технику”, – говорится в сообщении.

По этому факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса, мужчина был задержан.

Во время избрания ему меры пресечения подозреваемый 25 июня сбежал из зала Приморского райсуда Одессы. Для его задержания была объявлена операция “Сирена”.

Местонахождение мужчины установили через несколько часов – он был в квартире своих знакомых.

“Его доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении.

ВИДЕОВидео: Поліція Одещини / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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