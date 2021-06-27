 

Оккупанты обстреляли Красногоровку из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – штаб ООС

27.06.2021, 15:12, Новости дня
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Обстрел произошел 26 июня с 8.05 по 8.50. Боевики применяли ствольную артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

“Огонь велся со Старомихайловки, которая находится на временно оккупированной территории. […] Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала и верифицировала факты применения указанного вооружения. Данные действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении российско-оккупационных войск к дальнейшему обострению ситуации вдоль линии разграничения”, – сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1146695932489688

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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