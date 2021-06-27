 

“ПриватБанк” заявил, что исправил сбой, из-за которого с клиентов списывало двойную оплату

27.06.2021, 15:12, Новости дня
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“Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой. Мы приложим все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/privatbank/posts/4319638338056660

В комментариях большинство пользователей пишут, что им действительно вернули деньги. Однако некоторые все же жалуются, что своих денег так и не получили. В частности, пользователь Александр Полищук пишет, что утерянные €160 ему так не вернули, и пригрозил пойти в полицию.

Скриншот: ПриватБанк / Facebook
Контекст:

Сбой “ПриватБанка” случился 26 июня. У пользователей случались двойные списания средств, некорректно отображался и использовался доступный остаток по карте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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