Благодаря провалу сборной России на Евро-2020 Пенсионный фонд заработал 20 млрд рублей

На специально организованной пресс-конференции руководство ведомства рассказало о ставках, сделанных в разных букмекерских конторах в расчете на вылет российской сборной после группового турнира. Учитывая размер выигранной суммы, Пенсионный фонд готов уже с 1-ого июля проиндексировать размер российских пенсий.

– Подозреваю, многих сейчас мучает вопрос: а патриотично ли зарабатывать на неудачах нашей сборной? — обратился к журналистам глава Пенсионного фонда Андрей Кигим. – В 2018-м году, во время ЧМ по футболу наше ведомство поставило большие суммы на победу против Уругвая и на выход на нашей сборной в полуфинал. Эти «патриотические» ставки не сыграли, что, фактически и привело к повышению пенсионного возраста. Поэтому ответ тут простой: любой чемпионат когда-то заканчивается, а пенсии нужно платить всегда!

– Мы учли ошибки прошлого, — продолжил Андрей Кигим. – – Во-первых, ставки делались на наиболее статистически ожидаемые результаты. Во-вторых, мы не могли больше рисковать и получили гарантии от Эльвиры Набиуллиной: даже если бы наша ставка не сыграла, Центральный банк просто напечатал бы необходимую сумму денег.

Кигим также отметил, что не считает выступление российской сборной неудачным:

– Мы шесть раз участвовали в финальной части чемпионата Европы и 5 раз не попадали в playoff. Кто-то скажет, что наши футболисты плохо играют. А я отвечу: они, как и все наше общество, демонстрируют стабильные результаты. Поэтому многие нам и завидуют.

С 1 июля все российские пенсии будут увеличены на 20 рублей. Глава Пенсионного фонда посоветовал потратить эти деньги на путешествия, новую мебель или на покупку облигаций федерального займа.

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