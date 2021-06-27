 

Благодаря провалу сборной России на Евро-2020 Пенсионный фонд заработал 20 млрд рублей

27.06.2021, 19:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На специально организованной пресс-конференции руководство ведомства рассказало о ставках, сделанных в разных букмекерских конторах в расчете на вылет российской сборной после группового турнира. Учитывая размер выигранной суммы, Пенсионный фонд готов уже с 1-ого июля проиндексировать размер российских пенсий.

– Подозреваю, многих сейчас мучает вопрос: а патриотично ли зарабатывать на неудачах нашей сборной? — обратился к журналистам глава Пенсионного фонда Андрей Кигим. – В 2018-м году, во время ЧМ по футболу наше ведомство поставило большие суммы на победу против Уругвая и на выход на нашей сборной в полуфинал. Эти «патриотические» ставки не сыграли, что, фактически и привело к повышению пенсионного возраста. Поэтому ответ тут простой: любой чемпионат когда-то заканчивается, а пенсии нужно платить всегда!

– Мы учли ошибки прошлого, — продолжил Андрей Кигим. – – Во-первых, ставки делались на наиболее статистически ожидаемые результаты. Во-вторых, мы не могли больше рисковать и получили гарантии от Эльвиры Набиуллиной: даже если бы наша ставка не сыграла, Центральный банк просто напечатал бы необходимую сумму денег.

Кигим также отметил, что не считает выступление российской сборной неудачным:

– Мы шесть раз участвовали в финальной части чемпионата Европы и 5 раз не попадали в playoff. Кто-то скажет, что наши футболисты плохо играют. А я отвечу: они, как и все наше общество, демонстрируют стабильные результаты. Поэтому многие нам и завидуют.

С 1 июля все российские пенсии будут увеличены на 20 рублей. Глава Пенсионного фонда посоветовал потратить эти деньги на путешествия, новую мебель или на покупку облигаций федерального займа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Кредитные каникулы могут продлить из-за коронавируса

28.03 / Сборщики цветмета опередили поисковые группы «Роскосмоса», искавшие части ракеты «Союз» на Дальнем Востоке

18.11 / Игорь Матвиенко назвал катастрофической ситуацию в российском шоу-бизнесе

18.08 / Легкоступова сделала пластическую операцию на сбережения Фирсова

14.01 / Алла Пугачева поразила своей стройностью на фото

17.08 / Ольга Рапунцель с мужем и двумя детьми возвращается на шоу «Дом-2»

29.08 / Вологодский памятник букве «О» оказался скульптурой вагины, украденной с Нью-Йоркского фем-фестиваля

25.01 / Клюкву признали эффективным средством для долголетия

21.07 / Мнение: Зависть

11.07 / Мнение: Карательная психиатрия дотянулась до Павленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика