Балтфлот требует с губернатора Беглова 610 рублей за испорченную рынду

Между командованием Дважды Краснознамённого Балтийского флота и правительством Санкт-Петербурга разгорается конфликт из-за рынды, верёвку которой оборвал губернатор Беглов.

Ущерб, по утверждению флота, составляет 600 рублей.

Рында – это малый корабельный колокол для подачи сигналов времени и тревоги. В пятницу губернатор Беглов должен был ударом в рынду открыть фестиваль выпускников «Алые паруса». Колокол для этого, как обычно, предоставил Балтфлот. Закончив свою речь, губернатор так дёрнул за верёвку рынды, что она оторвалась и звон получился нестройным.

– Конечно, дёргать мы все умеем. Висит ручка, чего не дёрнуть? Люди вон стараются, вешают, нет, а нам дела нет, каждый хочет свою силу показать, руки у них чешутся. Возьми тихонько, спокойно потяни… нет уж, дёргать, так со всей силы. В своём доме так дёргать не будешь, а в чужом – пожалуйста, всё, что под руку попадёт! – сказал на пресс-конференции командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

Специалисты Канонерского судоремонтного завода осмотрели повреждённую рынду и обнаружили, что оборвалась не верёвка, а ушко языка колокола. Приварить его невозможно, язык придётся полностью заменить. Он стоит 430 рублей, ещё 180 рублей будет стоить работа по его установке. Платить за ремонт губернатор категорически отказывается.

– Эти флотские вконец берега потеряли. Прислали бракованный колокол, испортили кульминацию момента, и с меня ещё бабло трясут! Обойдутся! – заявил Беглов.

Юридическая служба Балтфлота готовит судебный иск о компенсации ущерба.

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