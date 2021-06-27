Арестован подозреваемый в создании «групп смерти» в Липецкой области

Фигуранта дела о смерти подростков в Липецкой области из Ессентуков заключили под стражу, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

«По ходатайству следователя фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время он будет этапирован в столицу для проведения комплекса следственных действий, в том числе и для проведения психолого-психиатрической экспертизы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, на территории Долгорукововского района Липецкой области произошел очередной трагический случай на железной дороге с участием несовершеннолетней девочки. Следственное управление опровергает причастность ее гибели к инкриминируемому преступному деянию задержанного.

В регион приехали и.о. главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Артем Петров, и руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел.

25 июня текущего года на территории Долгорукововского района Липецкой области произошел очередной трагический случай на железной дороге с участием несовершеннолетней девочки. Как сообщалось ранее, следственное управление опровергает причастность ее гибели к инкриминируемому преступному деянию задержанного лица.

Следователи за сутки провели свыше 70 следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведены совещания с главой администрации Долгоруковского района, прокуратурой, МВД, ФСБ, родителями и руководителями образовательных учреждений, психологами.

Следственный комитет ранее сообщал, что подозреваемый в организации «групп смерти» и причастности к гибели двух подростков в Липецкой области задержан в Ставропольском крае.

По версии следствия, в июне задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания. Исполняя их, они «попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций».

Были выявлены два подростка, состоявших в «группах смерти», которые, «выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области».