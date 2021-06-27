Машина сбила насмерть ребенка на самокате в Москве

В Москве водитель сбил насмерть ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«27 июня на Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб», – пояснили в ведомстве РИА «Новости».

Прокуратура Москвы уточнила, что происшествие случилось около 11 часов, водитель ВАЗ 21154 не уступил дорогу и сбил девятилетнего ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на самокате.

«Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, незамедлительно возбужденного органами полиции по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – указали в надзорном ведомстве.

Ранее в городе Можайск Московской области сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.