 

Каждой хозяюшке нужно знать про хитрость: стираем огромное одеяло без машинки – понадобится швабра

27.06.2021, 14:34, Разное
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Стирать большое одеяло крайне затруднительно. Не все типы стиральных машин могут вместить такую вещь. Но даже если умудриться впихнуть одеяло в барабан машинки, то качественно отстирать его вряд ли получится. Чтобы постирать одеяло евростандарта, можно прибегнуть к простому способу очистки — с помощью ванны. Этот вариант стирки не потребует чрезмерных усилий, поэтому любая хозяйка сможет справиться даже с самыми сложными загрязнениями на одеяле.

Что потребуется для стирки

Многие боятся излишней пены при стирке, что ее будет трудно выполоскать из многослойного одеяла. Применение двух простых средств решит проблему выбора.

Жидкость для мытья посуды. По сравнению с жидким средством для стирки вещей она не будет давать слишком много пены, а выполоскать ее из одеяла будет проще простого. К тому же это отличное средство для удаления жирных пятен.При желании можно добавить гель для стирки деликатных видов ткани. Наполнитель одеяла и сама ткань могут быть выполнены из специального материала, который очень требователен к уходу. В данном случае применение такого геля будет необходимо.

Подготовительная часть

В ванну необходимо набрать достаточное количество теплой воды. Температура должна быть не выше 40 градусов. Рекомендуемый режим температуры всегда указан на этикетке одеяла. В воде растворяется небольшое количество геля для стирки и средства для мытья посуды. После тщательного размешивания в ванну необходимо погрузить сложенное в несколько раз одеяло. Не стоит укладывать его комком, иначе будет сложнее стирать и контролировать уже простиранные места.

Для начала одеяло замачивается в мыльном растворе примерно на полчаса.

За время замачивания следует несколько раз переворачивать одеяло, чтобы оно со всех сторон могло взаимодействовать с очищающими средствами.

Процесс стирки и полоскания

После замачивания можно приступать непосредственно к стирке. Для этого понадобится простая швабра.

По всей поверхности одеяла следует постепенно вдавливать швабру ко дну ванны. Таким образом будет имитироваться ручная стирка. Благодаря сильному давлению и широкой площади воздействия, одеяло тщательно простирывается.

При использовании специальной насадки для швабры можно дополнительно очищать верхний слой одеяла — саму ткань. Подобным образом следует производить очистку одеяла с каждой стороны, постепенно разворачивая его. Таким же образом происходит полоскание одеяла. Мыльная вода сливается из ванной, а поверх одеяла заливается чистая вода. Когда одеяло будет полностью выстирано и выполоскано, то можно его просушить.

После такой стирки одеяло будет выглядеть как новое.



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