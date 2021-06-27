Выдачей паспортов жителям ОРДЛО Россия сознательно разрушает Минские соглашения – МИД Украины

Он назвал паспортизацию Россией жителей ОРДЛО “элементом российских гибридных тактик против соседних государств”.

“Под видом “защиты российских соотечественников” войска России, оккупировавшие часть территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии”, – сказал спикер.

Николенко отметил, что по данным украинских властей, за два года российские паспорта получили более полумиллиона местных жителей.

“Таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Но российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство”, – заявил он.

Николенко добавил, что в таких условиях заявления российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядят “особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью”.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу “1+1”, вышедшем 24 июня, говорил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 июня заявила, что российское внешнеполитическое ведомство не считает нарушением Минских соглашений выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

25 апреля зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года.

12 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. “Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь”, – пояснила Денисова.

По мнению Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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