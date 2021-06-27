 

“Бабуся отжигает”, “Какие ножки”. Пугачева задрала платье в танце и взбудоражила подписчиков

27.06.2021, 14:14, Новости дня
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Снимок был сделан во время празднования дня рождения Галкина, которому исполнилось недавно 45 лет. На нем Пугачева предстала в нежном цветочном платье под пояс.

На кадре запечатлен момент танца Пугачевой, во время которого она приподняла платье, оголив часть ног.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Бабуся отжигает!” – прокомментировала katerina__s4.

“Как не крути, шикарна!” – написала nikafrakiiskaia.

“Ах, какие ножки! До чего хороши!” – подчеркнула gza1806.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Певица старше юмориста на 27 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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