 

В Ровенской области человека ударила молния, он госпитализирован

27.06.2021, 14:14, Новости дня
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В ГСЧС отметили, что в целом вследствие непогоды травмированы два человека: один – от удара молнии, а второй – из-за падения шифера. Они госпитализированы.

“Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы села Посягва Ровенского района и Клесовского поселкового совета”, – говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий непогоды завершены. К ним привлекались 125 человек и 30 единиц техники.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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