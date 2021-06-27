В Ровенской области человека ударила молния, он госпитализирован

В ГСЧС отметили, что в целом вследствие непогоды травмированы два человека: один – от удара молнии, а второй – из-за падения шифера. Они госпитализированы.

“Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы села Посягва Ровенского района и Клесовского поселкового совета”, – говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий непогоды завершены. К ним привлекались 125 человек и 30 единиц техники.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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