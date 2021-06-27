Путин поручил разработать план уменьшения выбросов парниковых газов

Президент Владимир Путин поручил правительству создать план по снижению выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности использования лесов и земель.

«В целях уменьшения накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в Российской Федерации до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза и с учетом ранее данных поручений разработать план мероприятий («дорожную карту») по снижению уровня углеродоемкости российской экономики», – говорится в тексте поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

При этом правительству необходимо предусмотреть сокращение выбросов парниковых газов, образуемых в результате осуществления хозяйственной деятельности и увеличение потенциала экосистем в поглощении выбросов парниковых газов.

Последний пункт глава государства поручил выполнить за счет повышения эффективности использования лесов и земель, а также «путем применения современных технологий лесовосстановления и агропромышленных технологий, обеспечивающих восстановление плодородия почв».

Срок выполнения поручения – 1 октября 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин предложил выделить дополнительные 20 млрд рублей для очистки рек и внутренних морей России.