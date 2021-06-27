 

Марка Jaguar оставит в своей модельной линейке только один кроссовер

27.06.2021, 13:28, Новости дня
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Британский автомобильный гигант Jaguar сообщил о намерении исключить со всей линейки кроссоверы, за исключением единственной модели.

Вместе с тем актуальные модели, которые уже доступны на рынке, продолжать выпускать до того периода, до которого планировал премиальный бренд. В свою очередь, новый кроссовер будет выпускаться исключительно в электрическом исполнении. Предполагается, что новая модель будет базироваться на кроссовере I-Pace, однако производитель намерен существенно индивидуализировать транспортное средство.

Напомним, британская компания на данный момент выпускает три модели кроссовера E-Pace, F-Pace и I-Pace, которые доступны у местных дилеров, однако сроки их продаж пока не сообщаются производителем.



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