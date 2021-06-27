 

Бренд JAC представит в РФ новый кроссовер JAC JS4

27.06.2021, 13:28, Новости дня
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Известный бренд JAC намерен расширить линейку кроссоверов на российском рынке путем выпуска модели JAC JS4.

Предложенный экземпляр базируется на популярной модели S4, которая также появится в РФ уже к осени текущего года. В настоящее время уже поступили несколько тестовых образцов, которые проходят испытания в рамках сертификации, допускающей местные продажи автомобиля. Вместе с тем одним из последних экземпляров китайской марки стал Jiayue X4, который доступен на китайском рынке.

Известно, что автомобиль предлагается в версиях с моторами 1,6 и 1,5 литра, тогда как клиенты могут выбрать модификации кроссовера с механической трансмиссией или вариатором. Цена кроссовера пока не озвучена.



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