Названы пять признаков уже перенесенного индийского штамма COVID-19

Эксперты перечислили пять признаков того, что человек уже перенес индийский штамм коронавируса. “Дельта” отличается от ранее зафиксированных симптомов, а также имеет повышенную заразность.

После перехода коронавирусого заболевания в форму пандемии по всему миру появились новые мутации патогена. Среди самых опасных штаммов COVID-19 в последнее время называется его индийская модификация. При большей тяжести протекания данный недуг, который также называют “дельта”-формой, имеет совсем другую симптоматику, отличающуюся от протекания уханьского и британского. При этом, как и во всех остальных случаях, уже перенесенное заболевание обеспечивает иммунитет от дальнейшего заражения. Само развитие инфекции так же в ряде случаев бывает практически бессимптомным. Учитывая его более высокую заразность, “дельту” уже могли перенести многие, даже не догадываясь об этом.

Эксперты сферы медицины и микробиологии рассказали, как определить, что человек уже переболел индийским штаммом коронавируса. Прежде всего, следует обращать внимание на то, что, в отличие от уханьского варианта, индийский практически не приводит к утрате обоняния и вкуса. При этом, если у китайского штамма не так уж часто наблюдалась симптоматика вроде насморка, то у “дельты” она выражена существенно ярче.

Кроме того, новая форма коронавируса отличается дискомфортом в горле и сильными головными болями. Далее следует обратить внимание на наличие расстройств желудочно-кишечного характера. К ним относятся тошнота и рвота, диарея, а также боль в области живота. Не стоит игнорировать и появление слабости во всем теле, а также повышенную утомляемость. При наличии описанных признаков следует обратиться в больницу и сдать тест на COVID-19.

Источник: primpress.ru