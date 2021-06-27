В Литве всех заболевших COVID-19 будут проверять на штамм “Дельта”

Как отмечает ведомство, вначале для выявления опасных штаммов в Литве уходило около двух недель. Теперь же результаты дополнительного тестирования можно получить в течение 24 часов, что позволяет ответственным органам действовать быстро.

Медики также организуют поиски источника заражения штаммами коронавируса. Будут проверять не только людей с высоким, но и с низким уровнем риска, а также тех, кто контактировал с контактными лицами.

Литовцев будут тестировать на рабочих местах, в учебных заведениях, домашних хозяйствах, на массовых мероприятиях.

Контекст:

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса “Дельта” увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.

В Литве, по данным LRT, подтверждено шесть случаев штамма “Дельта”. Всего в стране с начала пандемии зафиксировали 278 тыс. случаев COVID-19, 4380 человек умерли от болезни, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

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