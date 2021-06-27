Очередной температурный рекорд побит в Москве

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27.06.2021, 12:44, Новости дня
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Рекорд тепла 27 июня в Москве побит, температура воздуха превысила значение 32 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Рекорд уже пал. Обычно в 14, 16 часов фиксируются рекорды, а сегодня в 11 часов уже было 32,2 градуса. Температура еще будет расти», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, предыдущий рекорд в 32 градуса был установлен в 2013 году.

Ранее сообщалось, что жара в Москве спадет ко вторнику, на следующей неделе температура установится в пределах плюс 23-25 градусов.

Накануне в Москве был установлен четвертый температурный рекорд.



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