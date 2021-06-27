МИД Украины обвинил Россию в разрушении минских договоренностей

Россия сознательно разрушает минские договоренности путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому «трудно понять» последствия деструктивной российской политики… Российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», элемент российских гибридных тактик против соседних государств… Таким шагом РФ сознательно разрушает минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», – цитирует Николенко агентство УНИАН.

Представитель украинского МИД считает, что РФ продолжает затягивать неподконтрольные Киеву территории Донбасса в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство.

«В подобных условиях громкие призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью», – сказал Николаенко. Он также отметил, что по данным МИД Украины, за два года более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.

Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство РФ в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР.

В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский.