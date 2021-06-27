В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий

В Республике Алтай для силовиков, работников сферы образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других отраслей группы риска введена обязательная вакцинация от коронавируса, информирует территориальное управление Роспотребнадзора.

«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: …», – цитирует распоряжение главного санврача республики РИА «Новости». Обязательная вакцинация введена для работающих в сфере торговли, общественного питания, туристических и медицинских услуг, салонах красоты, сфере транспорта и других сферах, связанных с непосредственной работой с людьми. Также вакцинироваться должны сотрудники правоохранительных органов и госслужащие.

Уточняется, что эпидемическая ситуация по коронавирусу на территории региона расценивается как неблагополучная. За неделю заболеваемость выросла в 4,5 раза.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с понедельника еще в восьми регионах РФ для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация.

Напомним, на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.