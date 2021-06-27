Обойтись в воспитании детей без ремня и крика позволит соблюдение родителями ряда правил

Сейчас все большую популярность приобретает так называемое позитивное воспитание. Его суть заключается не в устрашении ребенка и подавлении его воли, а в помощи в развитии его внутреннего потенциала. Такого метода воспитания в наши дни придерживаются большинство родителей.

Основные принципы позитивного воспитания

Основным принципом позитивного воспитания является признание того, что каждый ребенок уникален и проявление им индивидуальных качеств — это нормально и достойно похвалы, а не наказания.

Кроме того, позитивным родителям рекомендуется стараться принимать негативные эмоции ребенка. Ведь маленький человек — это не робот, который должен делать только то, чего от него ждут. Вместо крика малышу стоит просто объяснить, в чем он неправ. При этом нужно дать понять ребенку, что ошибки совершает каждый человек.

Также родители, выбравшие этот тип воспитания, обязательно должны поощрять желания своих детей в том случае, если они являются проявлением их стремления к чему-то большему и лучшему.

И последний принцип — это полноправное участие ребенка в жизни семьи. Мама и папа, конечно, должны оставаться главными. Но при этом ребенку также стоит предоставить право голоса.

Крик – неэффективный способ воспитания

Всем родителям известно, что достучаться до ребенка иногда бывает сложно. Это порядком раздражает, в особенности в том случае, если мама или папа устали. В такой ситуации бывает очень трудно сдержаться и не сорваться на крик.

Однако наукой психологией уже давно доказано, что, когда человек кричит, значимость сказанного им ощутимо снижается. У ребенка при этом возникают неконструктивные чувства страха и вины. В воспитании ребенка родителям стоит придерживаться пяти простых рекомендаций.

Правило первое: объясняйте последствия непослушания

Вместо крика следует объяснить ребенку, какие последствия будет иметь непослушание. К примеру, если ребенок игнорирует просьбы выключать компьютер вовремя, ему можно сказать, что он будет лишен возможности пользоваться им на какое-то время. Ребенку, в очередной раз не пришедшему вовремя домой, можно объяснить, что теперь он будет гулять на улице не дольше 1 часа в день и т. д.

Самооценка ребенка

Крик или ремень всегда значительно снижают самооценку ребенка. То же самое касается и упреков. Вместо того чтобы начинать отчитывать расшалившегося ребенка, маме или папе стоит уверенным тоном объяснить ему неприемлемость его поведения. При этом монолог, конечно, не должен содержать обидных слов. Ребенок должен научиться извлекать опыт из совершенных ошибок, а не заниматься в последующем самоедством.

Родителям не стоит пытаться скроить из своего отпрыска пример послушания. Методы воспитания нужно выбирать такие, чтобы ребенок, принимая себя таким, какой он есть, стремился развивать свои лучшие качества, нарабатывая собственный жизненный опыт.

Анализ поведения ребенка

В большинстве случаев ребенок плохо себя ведет из-за того, что испытывает какое-то беспокойство или дискомфорт. Возможно, он голоден, поссорился с товарищем, у него проблемы в школе. Поэтому, прежде чем принимать воспитательные меры, родитель должен выяснить причину плохого поведения. Исходя из этого, можно будет решить, стоит ли вообще оказывать на ребенка какое-либо воздействие или нет.

Контроль эмоций

Родителю, испытывающему желание накричать на ребенка или дать ему подзатыльник, стоит постараться “заморозить” себя. Чтобы завоевать настоящий авторитет у чада, эмоции нужно научиться контролировать. Ребенок, родитель которого всегда ведет себя спокойно, и сам вырастет уравновешенным человеком, вызывающим уважение у других людей.

Последовательность

Правила, соблюдения которых родитель требует от ребенка, должны быть ясными и понятными. Ребенок должен точно знать, что ему делать можно, а чего нельзя. При этом назначенное ранее на словах наказание в том случае, если ребенок что-то нарушил, нужно выполнять обязательно. То есть процесс воспитания ребенка должен быть последовательным.