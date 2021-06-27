Недорогой кроссовер Hyundai начнут выпускать в сентябре

Южнокорейский бренд Hyundai готовится к презентации компактного кроссовера Hyundai AX1.

Модель позиционируют в качестве самой миниатюрной во всей линейке компании. В свою очередь, производитель намерен начать серийное производство автомобиля уже к сентябрю, тогда как приобрести автомобиль на местном рынке Южной Кореи станет возможным к концу нынешнего года. Неоднократно компактная модель попадала в объективы фотоаппаратов, что позволило частично раскрыть внешность.

Также опубликованы официальные тизеры, которые демонстрируют головную оптику, ходовые огни и модернизированные поворотники. Компактный кроссовер AX1 построен на платформе K1, которая уже используется в моделях Hyundai Santro и Hyundai Aura. Под капотом применять агрегаты на 1,1 и 1,2 литра с мощностью 68 и 82 л.с. соответственно.