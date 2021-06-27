 

Продажи Porsche на российском рынке в мае выросли на 95%

27.06.2021, 12:30, Новости дня
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Немецкая компания Porsche сумела увеличить продажи своих автомобилей на российском рынке в мае.

Сообщается, что прирост в прошлом месяце достиг 95% на фоне прошлогодних результатов. Вместе с тем в минувшем месяце продажи автомобилей Porsche достигают 457 экземпляров. Самым продаваемым в мае на российском рынке оказался кроссовер Porsche Cayenne, который реализовали в количестве 238 машин, что на половину больше, чем в прошлом году.

На второй строчке остается кроссовер Porsche Macan, проданный в количестве 72 машин, однако это не позволило сохранить прежние показатели, так как уровень спроса по сравнению с 2020 годом снизились на 71%. В тройку лидеров попал также электрический экземпляр Porsche Taycan, который в мае приобрели в количестве 51 машины, что соответствует приросту на 225%.



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