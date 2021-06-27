Журналист из Норвегии назвал российский Мурманск “городом гурманов”

Журналист из Норвегии назвал Мурманск “городом гурманов”. Зарубежный гость приглашает всех европейцев посетить его после открытия границ.

Мурманск является одним из городов заполярной полосы в Российской Федерации. В последнее время он развивается стремительными темпами, приобретая новые черты. Если ранее многие характеризовали город, как унылый порт, то сейчас в него ежегодно устремляется все больше туристов, многие из которых прибывают из других стран. Одним из направлений, которым интересуются путешественники, является местная кухня.

Об особенностях кулинарии Мурманска пояснил журналист из Норвегии. Посетив город в очередной раз, он поделился своими впечатлениями от здешней обстановки. В своих заметках репортёр рассказал, что мурманчане до сих пор бережно хранят местные традиции, в том числе, и в приготовлении пищи. На столе каждого горожанина в праздники всегда находится место для деликатесов, приготовленных по старинным рецептам.

Для журналиста канала NRK посещение Мурманска уже стало привычкой с 1980-х годов. Последние изменения в городе очень сильно впечатлили путешественника. Репортёр называет самый крупный населенный пункт арктической зоны настоящим “гастрономическим раем”. Заведения общественного питания привели зарубежного гостя в восторг.

Особой похвалы иностранца удостоились такие блюда, как каре из оленины и рагу из белых грибов. Также великолепными называет автор жаренный картофель с клюквенным соусом и пиво местного приготовления. Кроме того, в выбранном журналистом из Норвегии ресторане с названием “Тундра” подаётся множество сортов вина. Как пишет “Политэксперт”, репортёр ждёт, когда наконец-то откроются границы, и приглашает всех соотечественников посетить российский Мурманск.

Источник: politexpert.net