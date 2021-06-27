 

“Это были проститутки”. Бабкин признался, что изменял супруге с сотней женщин

27.06.2021, 12:18, Новости дня
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“Я себя не сдерживал. Были компании, встречи, всегда они были с алкоголем или с еще чем-то… Это не были женщины-поклонницы или знакомые, или подруги. Это были проститутки”, – рассказывает пара.

По словам Бабкина, он платил за секс-услуги от $50 до $500.

“Это инерция той жизни. Этот то влечение, которое еще гнало по инерции. Тот демон, тот черный конь во мне [говорил]: “Подожди, нет, какое “стоп”, поехали дальше”, – вспоминает артист.

На вопрос, зачем женатому мужчине покупать секс за деньги Бабкин ответил, что в его действиях нельзя искать логику.

“Это как доза. Вот это знаешь: “Снежана мне запрещает, ее здесь нет, окей. Стопка, бутылка. Спать не спать. Его колбасит”, – говорит супруга артиста.

Певец рассказал, что решил признаться жене в изменах, так как надеялся повернуть ситуацию в другое русло. После признания он, по его словам, долго рыдал в ванной комнате.

“Когда он рыдал в ванной, я собирала вещи и звонила нашему куму – у него большая машина – чтоб он приехал и забрал меня. А потом я ощутила такой момент, что мне нужно дать себе время и это время должно [пройти] здесь, в нашем общем доме. Мы жили в разных комнатах. Это было ценное время, которое перевернуло мою жизнь верх ногами”, – вспоминает Снежана. 

Бабкина рассказала, что ее отец ушел от ее матери, когда Снежане было только три года. В дальнейшем, по словам женщины, все ее мужчины, в том числе и два супруга, бросали ее или изменяли ей.

“Я поняла, что если я уйду, то будет третий, четвертый, пятый [муж]… Что-то тут не то, что-то мне надо понять, в себе менять. И менять пространство возле себя. Тогда люди, которые находятся в моем пространстве, буду тоже меняться. И это произошло”, – говорит она.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Сергей Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Он основатель группы 5’Nizza, но сейчас преимущественно выступает сольно. Является тренером вокального шоу “Голос країни” на канале “1+1”.

Со своей супругой Бабкин познакомился в 2007 году, спустя два года они поженились. Пара воспитывает троих детей: дочь Веселину (2010) и сыновей Артура (сын Снежаны от первого брака, 2006) и Елисея (2019). Также у Бабкина есть сын от первого брака Илья (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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