Противники тбилисского гей-парада решили сорвать его силой

Противники намеченного на 5 июля в Тбилиси парада ЛГБТ-активистов и их сторонников в воскресенье объявили о мобилизации в этот день на проспекте Руставели с целью срыва акции, так как власти страны не выполнили их ультиматум и не отменили ее, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузинский бизнесмен, миллионер Леван Васадзе, который ранее зарекомендовал себя фактическим лидером консервативного движения против геев, призвал собраться в полдень 5 июля и допустил «напряженность» и «провокации» в этот день. Помимо прочего, по его словам, такие парады негативно влияют на планы Грузии восстановить отношения с абхазами и осетинами, так как «являются постыдными для всего региона Кавказа».

«Для нас важны семья, традиции. Не бейте их (участников парада), просто уводите оттуда», – призвал Леван Васадзе своих сторонников.

Он обратился к полиции, чтобы та не защищала участников парада, а также к западным послам, чтобы те не участвовали в шествии, а «уважали традиции Грузии, ее церковь».

Ранее директор «Тбилиси-прайда» Георгий Табагари объявил о проведении в Тбилиси на проспекте Руставели 5 июля «Марша достоинства», который соберет ЛГБТ-активистов и их сторонников. ПВ Грузии противники ЛГБТ регулярно вступают с активистами движения в физическое противостояние. Крайне негативно относится к прайду Грузинская церковь.