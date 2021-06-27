 

В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов

27.06.2021, 11:46, Новости дня
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Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, свидетельствует результаты экспертизы.

Вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, может вызвать тяжелую болезнь у человека, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания. Он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%, передает РИА «Новости». 

Впервые заболевание было зарегистрировано в индийском штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 году, еще дважды – в 2018 и 2019 году в штате Керала. Ученые отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей», – отмечается в статье ученых.

Исследователи заявили, что это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей.

Ранее в Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса. Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».



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