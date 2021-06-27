В Госдуме назвали востребованные профессии для выпускников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб посоветовала выпускникам при выборе направления для поступления в вуз обратить внимание на специальности из сферы IT и медицины, так как эти профессии являются наиболее востребованными в России.

«Как показывает текущая ситуация, сегодня не хватает рабочих рук. Не хватает специалистов в IT-технологиях, в том числе даже не с высшим образованием, а средним профессиональным. Этого сейчас достаточно для того, чтобы быть востребованным на рынке труда. Кроме того, сегодня явно не хватает медицинских работников», – приводит ее слова Ura.ru.

Парламентарий отметила, что поступающие должны прислушаться к своим чувствам при выборе специальности, которой они хотят обучиться.

«Конечно, каждый из нас волен выбирать самостоятельно. Но, наверно, следует посмотреть, какие специальности востребованы, по каким из них обучение проходит на бюджетной основе, взвесить свои возможности и, главное, не боятся делать шаги в сторону своей мечты», – отметила депутат.

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