 

В Госдуме назвали востребованные профессии для выпускников

27.06.2021, 11:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб посоветовала выпускникам при выборе направления для поступления в вуз обратить внимание на специальности из сферы IT и медицины, так как эти профессии являются наиболее востребованными в России.

«Как показывает текущая ситуация, сегодня не хватает рабочих рук. Не хватает специалистов в IT-технологиях, в том числе даже не с высшим образованием, а средним профессиональным. Этого сейчас достаточно для того, чтобы быть востребованным на рынке труда. Кроме того, сегодня явно не хватает медицинских работников», – приводит ее слова Ura.ru.

Парламентарий отметила, что поступающие должны прислушаться к своим чувствам при выборе специальности, которой они хотят обучиться.

«Конечно, каждый из нас волен выбирать самостоятельно. Но, наверно, следует посмотреть, какие специальности востребованы, по каким из них обучение проходит на бюджетной основе, взвесить свои возможности и, главное, не боятся делать шаги в сторону своей мечты», – отметила депутат.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.01 / Синоптики рассказали о погоде в столице

06.09 / США выступили с заявлением в связи с освобождением кубинского журналиста Киньонеса

21.07 / Косачев сказал, чем удивляет британский доклад о «российском вмешательстве»

15.05 / Бренд BMW выпустит водородную вариацию кроссовера X5

13.11 / Самолет ВКС с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

27.04 / Путин: Власти до сих пор не могут расхлебаться с обещаниями участников выборов 90-х годов

11.09 / Samsung и Fila обещают выпустить специальное издание наушников Galaxy Buds Live

14.04 / Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке «Спутника V»

31.05 / Кроссовер Suzuki Vitara после смены поколений станет электрокаром

01.10 / В РФ предложили вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика