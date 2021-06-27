Помогать партнеру незаметно: примеры невидимой поддержки, которая необходима

Лучший способ поддержать вашего партнера в стрессовой ситуации – сделать это невидимо. Такая незаметная помощь не только укрепляет отношения, но и обходится без эмоциональных затрат.

Примеры невидимой поддержки показывают, как один партнер может улучшить настроение другого, не заставляя его испытывать при этом чувства вины или необходимости отвечать взаимностью.

Поддержка может сопровождаться негативными эмоциями

Представьте, что у вас действительно напряженная рабочая неделя со множеством требований, электронных писем и встреч. Ваш партнер замечает это и говорит: “Я знаю, что тебе действительно тяжело, позволь мне помочь тебе. Я позабочусь о том, чтобы с налогами было покончено, а еще я займусь приготовлением ужинов на этой неделе”. Очень полезно, не правда ли?

Однако получение такой поддержки – палка о двух концах. С одной стороны, мы ясно видим, что наш партнер заботится о нас и хочет помочь. Так в чем же проблема? Когда мы знаем, что наш партнер помогает нам, это также может снизить наше настроение и заставить нас чувствовать себя более тревожно.

Отчасти признание того, что мы нуждаемся в помощи, может заставить нас чувствовать себя не совсем полноценными. Теперь мы те, кто не может справиться с жизнью и нуждается в посторонней помощи.

Может показаться, что если бы мы были более способным человеком, то смогли бы справиться со стрессовой неделей и делами по дому, не нуждаясь в том, чтобы кто-то вмешивался и спасал положение. В результате партнерская поддержка может сопровождаться негативными эмоциями.

Невидимая поддержка

Есть способ получше – невидимая поддержка. Это когда ваш партнер также помогает вам, но способами, которые вы не осознаете. Он молча действует на заднем плане, пытаясь облегчить вашу жизнь. Он не упоминает об этом и никогда не просит взамен признания своих заслуг.

Есть много вещей, которые ваш партнер делает за вашей спиной, чтобы помочь вам и отношениям.

Когда исследователи отслеживали студентов-юристов, сдающих экзамен на адвоката, они обнаружили, что, несмотря на то что студенты понятия не имели, что делают их партнеры, чтобы помочь им, у них было меньше депрессии и беспокойства, когда они получали невидимую поддержку.

Были и другие преимущества: получатели невидимой поддержки также были более довольны своим взаимодействием со своим партнером, например, тем, сколько времени они проводили вместе и привязанностью друг к другу.

Как оказать такую незаметную поддержку

Поскольку такую поддержку трудно увидеть, то и примеров не много. Вот чем вы можете помочь своему партнеру:

Возьмите на себя выполнение некоторых домашних дел, которые обычно не входят в ваши обязанности.Подавите в себе желание поправить своего партнера за то, что он сделал что-то не так.Займите детей, чтобы ваш партнер мог заняться работой.Оставьте ему последний кусочек чизкейка, даже если вы тоже большой любитель сладкого.Сопротивляйтесь искушению предложить непрошеный совет или решение проблем вашего партнера.Приготовьте любимое блюдо вашего партнера или позвольте ему выбрать ресторан.Заправьте бензобак вашего партнера, проверьте давление в шинах или вымойте его машину.Вместе посмотрите шоу, которое вам на самом деле смотреть не хочется, но оно безумно нравится вашему партнеру.Избегайте чрезмерного планирования дополнительных мероприятий в течение напряженных недель у вашего партнера.Дарите своему партнеру продуманные подарки.Создайте в доме радостную обстановку, чтобы партнеру хотелось вернуться в туда, где его ждут.Не вываливайте на партнера лишних проблем, когда у него и так был напряженный день.

Найти способы обеспечить невидимую поддержку просто, помните об этом!

Одно важное замечание

В этой терапии должны участвовать оба партнера. Если же один вкладывается, а другой постоянно пользуется преимуществами, то это рано или поздно подорвет качество отношений.

Кроме того, предоставление невидимой поддержки не означает, что вы должны быть «половиком» или мучеником. Это просто означает, что вы заботитесь друг о друге.

Каждый заслуживает хороших отношений. Любовь и взаимность делают нашу жизнь лучше. А лучшие партнеры помогают сделать это так тонко и незаметно, что мы не будем испытывать от этого чувства вины. Одну лишь ощутимую благодарность к своему партнеру.