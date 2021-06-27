Компания Mitsubishi готовит к дебюту электрокар

Японский автомобильный гигант Mitsubishi в скором времени выпустит новую модель.

В свою очередь, производитель активно работает над появлением нового электрокара. На данный момент сообщается, что автомобиль окажется достаточно доступным и его ценник на рынке будет достигать около 18 тысяч долларов, что может отразиться на ценнике на электрокар. Инсайдеры сообщают, что официальный выход новой электрической модели состоится к 2023 году. Серийное производство автомобиля смогут наладить на заводе в Тайланде.

Вместе с тем данный выбор производственной площадки может означать, что первостепенные продажи начнутся в Юго-Восточной Азии. В компании пока не комментируют технические параметры и остальные характеристики готовящейся новинки.