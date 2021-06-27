 

Компания Mitsubishi готовит к дебюту электрокар

27.06.2021, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский автомобильный гигант Mitsubishi в скором времени выпустит новую модель.

В свою очередь, производитель активно работает над появлением нового электрокара. На данный момент сообщается, что автомобиль окажется достаточно доступным и его ценник на рынке будет достигать около 18 тысяч долларов, что может отразиться на ценнике на электрокар. Инсайдеры сообщают, что официальный выход новой электрической модели состоится к 2023 году. Серийное производство автомобиля смогут наладить на заводе в Тайланде.

Вместе с тем данный выбор производственной площадки может означать, что первостепенные продажи начнутся в Юго-Восточной Азии. В компании пока не комментируют технические параметры и остальные характеристики готовящейся новинки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Перед возвращением Навального в Россию стало изветно, что он в федеральном розыске

08.03 / Бывшая жена Богдана рассказала, как он ее завоевывал и почему они расстались

20.08 / Меркель и Макрон прокомментировали ситуацию в Белоруссии

12.03 / Зеленский: Надо выяснить, как “Прикарпатзахідтранс” в эпоху гетманства всем известно кого оказался в частной собственности

12.10 / Атамбаев призвал президента Киргизии немедленно уйти в отставку

11.03 / Россия обвинила Запад в расколе ОЗХО

02.12 / Корреспондент – западноукраинские депутаты приняли присягу под гимн Венгрии

21.02 / Минздраву предложено упростить внедрение искусственного интеллекта

11.12 / Пентагон оправдал действиями РФ переброску БМП в Сирию

03.10 / Байден сказал, что будет молиться за больного COVID-19 Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика