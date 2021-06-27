Американский эксперт назвал топ-5 главных преимуществ РФ в Арктике

Американский эксперт перечислил топ-5 главных преимуществ РФ в Арктике. В рейтинг вошли самолёт, субмарина, ледоколы и даже военнослужащие специальных отрядов.

В последнее время Запад все чаще пытается обвинять Россию в попытках узурпировать Арктику. Однако деятельность РФ в Заполярье направлена исключительно на мирное освоение региона. Тем не менее, учитывая постоянное напряжение в отношениях со странам Запада, Москве приходится постоянно развивать свои вооружения и спецтехнику. Регулярно появляются сообщения о том, что эксперты в Европе и США пристально следят за развитием российских технологий, особенно направленных на работу в экстремальных условиях.

Так, The National Interest обнародовали материалы специалиста сферы, изучившего российские вооружения. Среди предназначенной для Арктики техники и орудий он перечислил ТОП-5 наиболее перспективных. Стоит отметить, что специалист, писавший статью, при этом выражает уверенность, что российские ВВС лучше подготовлены для работы в условиях Крайнего Севера.

В первую очередь, автор публикации называет состоящие на балансе морфлота Российской Федерации ледоколы. Благодаря им страна получает большую свободу для планирования своих операций. Кроме того, ледокольный флот позволяет увереннее любого другого государства получать доступ к Арктике. Попали в перечень лучших и МиГ-31, истребитель-перехватчик, а также стратегический ракетоносец Ту-95 “Медведь”. Как пишет “Ньюинформ”, нашлось место в списке лучших и самой большой на планете атомной подводной лодке “Акуле”. Кроме того, эксперт выделил военнослужащих отрядов специального назначения. После усиленной подготовки они могут с наивысшей эффективностью задействоваться в условиях Крайнего Севера.

Источник: newinform.com