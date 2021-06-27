 

Звезда «На-На» Владимир Политов женился на 26-летней поклоннице

27.06.2021, 11:22, Разное
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Владимир Политов стал героем передачи «Секрет на миллион». Солист группы «На-На» пояснил несменной 50-летней ведущей Лере Кудрявцевой, что 14 января женился на 26-летней фанатке Ольге.
Политов в откровенной беседе поведал зрителям о бурной молодости, конфликтах с коллегами, здоровье, славе и финансовом благополучии. Артист даже в 50 лет пользуется популярностью у женщин. Поклонницы не дают ему прохода, пытаясь добиться личной встречи. Сейчас его сердце занято, поэтому у фанаток нет шансов.

В 2017 году группа «На-На» в рамках гастрольного тура выступала в Благовещенске. В этом городе певец познакомился с Ольгой, которая добилась с ним встречи после выступления. Стояла зима, поэтому к кумиру она пришла вся закутанная в теплую одежду и не произвела впечатление. Через некоторое время он получил ее фотографии, благодаря которым разглядел красавицу со спортивным телосложением и длинными светлыми волосами.

Закончив обучение, Ольга переехала в Москву. Знакомые стали чаще видится, а потом Политов предложил ей съехаться. В этом году возлюбленные узаконили отношения в Химкинском ЗАГСе. Супруги подумывают о детях.

Источник: www.starhit.ru



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