Киевская область по одному показателю не соответствует индикаторам “зеленой” зоны

Показатель охвата тестированием на коронавирус в Киевской области последние три дня составлял 278, 280 и 276 тестов на 100 тыс. населения при норме в 300 тестов.

Инфографика: moz.gov.ua

По всем остальным показателями все регионы Украины соответствуют “зеленой” зоне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 27 июня в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,3 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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