Киевская область по одному показателю не соответствует индикаторам “зеленой” зоны
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Показатель охвата тестированием на коронавирус в Киевской области последние три дня составлял 278, 280 и 276 тестов на 100 тыс. населения при норме в 300 тестов.
Инфографика: moz.gov.ua
По всем остальным показателями все регионы Украины соответствуют “зеленой” зоне.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 27 июня в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,3 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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