 

“После ботокса похожа на трансвестита”, “Резиновая кукла”. В сети обеспокоены видом Ани Лорак

27.06.2021, 11:20, Новости дня
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На снимках Ани Лорак запечатлена вместе с экс-участницей группы Serebro Еленой Темниковой и певцами Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Эта Лена Темникова?! Так нафотошопятся, что узнать никого нельзя! И, Каро, вас тоже”, – пишет alenkatim1983.

“Совсем изменилась певица, иногда не похожа на ту прежнюю”, – подметила nataljadovbenko.

“Честно, как резиновая кукла”, – считает smetanin.alexey.

“Она после ботокса стала на трансвестита похожа”, – добавила vikach9051.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Фестиваль “Жара” проводится в Москве с 23-го по 27 июня. Он впервые проходит в России. До этого, начиная с основания в 2016 году, регулярно проходил в Баку (Азербайджан).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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