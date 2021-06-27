“После ботокса похожа на трансвестита”, “Резиновая кукла”. В сети обеспокоены видом Ани Лорак
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На снимках Ани Лорак запечатлена вместе с экс-участницей группы Serebro Еленой Темниковой и певцами Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом.
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“Эта Лена Темникова?! Так нафотошопятся, что узнать никого нельзя! И, Каро, вас тоже”, – пишет alenkatim1983.
“Совсем изменилась певица, иногда не похожа на ту прежнюю”, – подметила nataljadovbenko.
“Честно, как резиновая кукла”, – считает smetanin.alexey.
“Она после ботокса стала на трансвестита похожа”, – добавила vikach9051.
Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
Фестиваль “Жара” проводится в Москве с 23-го по 27 июня. Он впервые проходит в России. До этого, начиная с основания в 2016 году, регулярно проходил в Баку (Азербайджан).
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