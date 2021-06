Мнение: Вы держитесь там…

Байден пожелал Афганистану удачи в определении собственной судьбы.

NYT: Байден заверил Афганистан в поддержке после вывода войск — и призвал распоряжаться своей судьбой самостоятельно

На встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани Джо Байден ясно дал понять, что Кабулу не стоит рассчитывать на более длительное пребывание американских войск в стране, сообщает The New York Times. По его словам, теперь афганцам «придётся самим определять своё будущее». При этом Байден пообещал оказывать помощь в обеспечении безопасности, дипломатическую и гуманитарную поддержку и после вывода войск. В пятницу президент США Джо Байден заявил, что будущее Афганистана находится в его собственных руках. При этом он заверил своего афганского коллегу Ашрафа Гани в поддержке после вывода американских войск с Гиндукуша, сообщает The New York Times.

В ходе визита президента Ашрафа Гани и председателя Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы в Вашингтон Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности, дипломатическую поддержку и гуманитарную помощь.

При этом он ясно дал понять, что Кабулу не стоит рассчитывать на более длительное пребывание войск в Афганистане. «Афганцам придётся самим определять своё будущее и решать, чего они хотят, — заявил Байден. — Бессмысленное насилие должно прекратиться».

Как отмечает издание, вывод американские войска к 11 сентября является одним из самых важных «личных» решений Байдена за время его президентства. Несмотря на ухудшение ситуации в области безопасности, мрачные отчёты разведки и вероятность «ужасных» человеческих потерь, Байден пообещал вывести войска независимо от условий на местах, которые становятся всё более тяжелыми. Военные стратеги и специалисты по анализу разведывательных данных по-разному оценивают перспективы Афганистана, однако их мнения сходятся в одном: недавние неудачи Афганских национальных сил безопасности свидетельствуют о том, что правительство Гани может быть свергнуто в течение шести месяцев.

Тем не менее встреча в Белом доме предоставила Гани возможность показать, что даже без военного присутствия США он всё ещё пользуется финансовой поддержкой Запада. По его словам, это решение не означает, что США полностью отказываются от Афганистана. «Это новая глава в наших отношениях», — подчеркнул Гани.

Несмотря на усилившуюся активность талибов*, Байден, однако, остаётся непоколебимым в своём решении. Согласно результатам опроса, проведённого Associated Press и NORC в прошлом году, лишь 12% внимательно следят за новостями, связанными с военным присутсвием США в Афганистане.

Администрация Байдена заверила Гани в финансовой поддержке, в том числе $266 млн, которые будут направлены на оказание гуманитарной помощи, и $3,3 млрд для обеспечения безопасности. Кроме того, США пообещали передать Афганистану 3 млн доз вакцины Johnson & Johnson и аппараты ИВЛ. Как отмечает The New York Times, усилиям правительства по борьбе с третьей волной коронавируса мешают активные боевые действия.

1. Самостоятельное решение, по всей видимости, означает приход к власти Талибана. Самостоятельно бороться с ним, правительство явно не в состоянии. С победой Талибана бессмысленное насилие прекратиться. Наверное. Может быть. Это ведь Афганистан.

2. В чем заключается самое важное решение Байдена, если решение о выводе войск из Афганистана принял Трамп? Который, помимо прочего, также заключил договор с Талибаном, в рамках которого и выводятся войска. NYT пробивает новые глубины дна по части лизоблюдства.

3. Во времена Трампа, Вашингтон пытался поставить вывод войск в зависимость от договора правительства Гани с Талибаном, чтобы вывод войск мог пройти без потери лица и оставил бы после себя хотя бы видимость попыток создать коалиционное правительство с Талибаном. При Байдене все превращается в обычное бегство аля Вьетнам.

4. О том, что происходит, в свое время предупреждал Принс, предлагая на фоне ухода войск, насытить Афганистан ЧВК, чтобы ЧВК смогли заработать, правительство в Вашингтоне смогло бы уйти с сохранением лица, а когда ЧВКшников бы тоже выдавили, все издержки бы упали на них и на правительство Гани. Но получилось то, что получилось.

5. Катастрофу в целом ряде провинций Афганистана и массовую капитуляцию военных и полицейских NYT скромно называет "неудачами". Осталось придумать эвфемизм для сдачи Кабула талибам, с которыми по всей видимости в среднесрочной перспективе США и будут выстраивать "новую главу в отношениях".

PS. И о брошенных переводчиках. В Белом Доме давеча заявили, что о проблеме знают и как-нибудь решат и ускорят вопрос эвакуации пособников оккупационных войск. О том, что эти люди смогут безопасно жить в Афганистане в обозримой перспективе, речь даже не идет.

PS2. По наступлению Талибана – за последние дни Талибан захватил еще несколько районов (включая часть провинции Кандагар и резанул кусок дороги Кандагар-Герат), захвачены еще десятки единиц техники, сотни пленных, горы различных трофеев. За последние недели Талибан вывалил в сеть больше победного контента, чем за прошедшее полугодие.

PS3. Относительно будущего Афганистана, руководство Талибана достаточно красноречиво – "Настоящая исламская система – лучшее средство для решения всех проблем афганцев". О правах женщины талибы обещают подумать, намекая, что возможны некоторые послабления по сравнению с прошлым заходом во власть. Насчет решения всех проблем – очень сильно сомневаюсь, но в любом случае, выбора там все равно особого не будет.

