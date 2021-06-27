Мнение: Обращение РАН

29 июня президиум РАН намерен выпустить экстренное заявление формата «урби эт орби» к российскому народу. Призыв, понятно, касается срочной вакцинации невзирая ни на что.

Любопытно то, что это заявление должно было состояться 25 июня, но его перенесли на 29. Дедлайн, судя по всему — это именно 29 число, так как 30 должна состояться прямая линия Путина, на которую он должен выйти, подкрепленный научным мнением.

Кстати, это во многом говорит о том, что в Кремле трезво оценивают «авторитет» Путина среди народа. Ранее он мог выйти и безо всякой поддержки любых сообществ что-то там такое предложить. Теперь слово Путина стоит так дёшево, что ему нужна подпорка и костыли. Неудивительно — столько лгать беспробудно и бесконечно невозможно. Ну, а после «пенсионной реформы» доверие к словам Путина могут испытывать только те, у кого хирургическим путем удалили весь головной мозг. Прихватив для верности и спинной отдел.

Поэтому нужны ученые. Кстати, среди тех, кто будет презентовать заявление президиума РАН, есть и такой выдающийся деятель науки, как директор центра Гамалеи Гинцбург. Кому, как не ему, презентовать свою поделку.

Перенос даты обращения с 25 на 29 июня, видимо, связано с тем, что не все академики готовы сходу торговать совестью, а потому взят тайм-аут, чтобы убедить их. Чем именно будут убеждать — вопрос интересный. Покупать, запугивать, шантажировать — инструментов у фашистского государства достаточно. Но тянуть дольше 29 числа нельзя, а потому любой ценой.

Скорее всего, академиков убедят. Обращение будет. Сыграет ли оно какую-то роль? Кто знает. Сейчас на первое место выходит вопрос доверия. Судя по тому, что люди не спешат подставлять плечо под живительную эвтаназию, доверие не слишком велико. И вопрос здесь не в ученых, не в рациональных аргументах. Вопрос в иррациональном недоверии к власти, которая слишком часто демонстрировала презрение к людям и лгала им.

Скорее, вопрос нужно ставить иначе. Когда режим поймет, что добровольный ресурс исчерпан — когда именно он перейдет к уже прямому и неприкрытому террору. Всерьез. Примет законы, принуждающие к вакцинации (причем понятно, что этот процесс хотят сделать перманентным), создаст инструменты принуждения, начнет насильственные медицинские процедуры — с детьми, стариками, взрослыми. То, что отказ от добровольности приведет к насилию со стороны режима, сомнений нет.

Им нужно спешить. «Любой ценой» – лозунг, который претворяется в жизнь. Коронавирус — это просто прикрытие. Завеса. Реальные задачи гораздо серьезнее, и уж точно здоровье людей их не беспокоит.

Так или иначе, но пока режим Путина пытается решить проблему малой кровью — он пытается принудить к вынужденно-добровольному принятию медицинских процедур неизвестного по своим последствиям характера. Затем он все равно перейдет к прямому насилию, но попытается снизить риски для себя. И сделать это можно только одним путем — уменьшить число людей, категорически не желающих добровольно отдавать себя под эксперименты. Поэтому в ход идут любые инструменты. Обращение президиума РАН — один из них. Нас будут призывать самим отдавать себя на опыты. Ну, а потом, когда наступит предел, придет черед и уже неприкрытому насилию.

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